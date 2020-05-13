Из Турции эвакуировали 127 жителей Украины и трех собак, - консульство в Стамбуле
13 мая, 2020, 08:12
Спецрейсом из Стамбула в Киев прилетели 109 украинских граждан и 18 иностранцев, которая имеют право проживания в Украине
Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook.
"Только спецрейсом SkyUP Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине", - сообщили в консульстве в ночь на 13 мая.
Отмечалось, что домой возвращаются, в частности, студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции.
Кроме того вместе со своими хозяевами этим рейсом летели и трое "четвероногих пассажира", собаки - Тайсон, Фанни и Габриель.
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