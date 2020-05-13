Из Турции эвакуировали 127 жителей Украины и трех собак, - консульство в Стамбуле

13 мая, 2020, 08:12

Спецрейсом из Стамбула в Киев прилетели 109 украинских граждан и 18 иностранцев, которая имеют право проживания в Украине

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook.

"Только спецрейсом SkyUP Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине", - сообщили в консульстве в ночь на 13 мая.

Отмечалось, что домой возвращаются, в частности, студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции.

Кроме того вместе со своими хозяевами этим рейсом летели и трое "четвероногих пассажира", собаки - Тайсон, Фанни и Габриель.