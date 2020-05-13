 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз Турции эвакуировали 127 жителей Украины и трех собак, - консульство в Стамбуле

Из Турции эвакуировали 127 жителей Украины и трех собак, - консульство в Стамбуле


фото: Facebook
Спецрейсом из Стамбула в Киев прилетели 109 украинских граждан и 18 иностранцев, которая имеют право проживания в Украине

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook.

"Только спецрейсом SkyUP Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине", - сообщили в консульстве в ночь на 13 мая.

Отмечалось, что домой возвращаются, в частности, студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции.

Кроме того вместе со своими хозяевами этим рейсом летели и трое "четвероногих пассажира", собаки - Тайсон, Фанни и Габриель.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать