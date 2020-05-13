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Espreso.tvСпортИтальянский топ-клуб начал переговоры о трансфере футболиста сборной Украины

Итальянский топ-клуб начал переговоры о трансфере футболиста сборной Украины


фото: Getty Images
Итальянская "Рома" начала переговоры о трансфере футболиста сборной Украины Жуниора Мораеса

Об этом сообщает RomaPress.

Итальянцы уже начали переговоры с представителями футболиста и вскоре должны вступить в диалог с руководством "горняков".

В переходе 33-летнего Мораеса больше заинтересован главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший в донецком "Шахтере" и хорошо знакомый с возможностями футболиста.

Жуниор Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".

Весной 2019 года бразилец получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины. На счету форварда 5 матчей в составе сборной Украины.

В текущем сезоне Жуниор Мораес провел 31 матч, забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт действителен до 31 декабря 2021 года.

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