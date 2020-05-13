Итальянский топ-клуб начал переговоры о трансфере футболиста сборной Украины
Об этом сообщает RomaPress.
Итальянцы уже начали переговоры с представителями футболиста и вскоре должны вступить в диалог с руководством "горняков".
В переходе 33-летнего Мораеса больше заинтересован главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший в донецком "Шахтере" и хорошо знакомый с возможностями футболиста.
Жуниор Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".
Весной 2019 года бразилец получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины. На счету форварда 5 матчей в составе сборной Украины.
В текущем сезоне Жуниор Мораес провел 31 матч, забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт действителен до 31 декабря 2021 года.
- 22 апреля нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес признался, что скучает по бразильскому футболу.
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