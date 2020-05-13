Впереди Конституционный суд и ЕСПЧ, - министр Малюська о перспективах "антиколомойского" закона

13 мая, 2020, 18:44

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что ожидает рассмотрения "антиколомойского" закона в Европейском суде по правам человека

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.

"Впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап - пройден", - заявил он.

По словам Дениса Малюськи, принятый депутатами 13 мая закон окончательно запретит возвращать на рынок выведены из него банки, а в случае, если решение о неплатежеспособности или национализации банка было принятым с нарушениями, то бывшие владельцы банк могут получить только денежную компенсацию.

Читайте также: Арахамия предположил, что "антиколомойский" закон вступит в силу до конца недели

Напомним, 13 мая на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла законопроект о банках.

Внефракционный депутат Антон Поляков постановлением заблокировал подписание "антиколомойского" закона о банках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb