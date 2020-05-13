Впереди Конституционный суд и ЕСПЧ, - министр Малюська о перспективах "антиколомойского" закона
Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.
"Впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап - пройден", - заявил он.
По словам Дениса Малюськи, принятый депутатами 13 мая закон окончательно запретит возвращать на рынок выведены из него банки, а в случае, если решение о неплатежеспособности или национализации банка было принятым с нарушениями, то бывшие владельцы банк могут получить только денежную компенсацию.
Читайте также: Арахамия предположил, что "антиколомойский" закон вступит в силу до конца недели
Напомним, 13 мая на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла законопроект о банках.
Внефракционный депутат Антон Поляков постановлением заблокировал подписание "антиколомойского" закона о банках.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-