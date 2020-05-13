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Espreso.tvОбществоВо время голосования у нардепа из "Слуги народа" Ткаченко загорелся пульт

Во время голосования у нардепа из "Слуги народа" Ткаченко загорелся пульт

Во время заседания Верховной Рады у народного депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко вспыхнул пульт для голосования

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.

В связи с этим, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил 30-минутный перерыв.
Перерыв закончился раньше, чем предполагалось. Уже через пять минут народные депутаты вернулись к работе.
 
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