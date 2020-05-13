Верланов назвал дату заседания суда из-за увольнения с должности главы Налоговой
Об этом экс-глава Налоговой сообщил в фейсбуке.
"Суд открыл производство по моему увольнению и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня", - сообщил Верланов.
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Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.
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Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей" .
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Экс-руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения: считает, что это сделали в интересах бывших элит.
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А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.
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Впоследствии СБУ провела обыск у бывшего главы Государственной налоговой службы Верланова. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, не уточнив подробностей.
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Верланов рассказал, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, впрочем ничего не изъяли.
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После этого бывший глава Государственной налоговой службы подал иск на Кабинет министров и в Окружном административном суде хочет обжаловать свое увольнение с должности.
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