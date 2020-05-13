Верланов назвал дату заседания суда из-за увольнения с должности главы Налоговой

Об этом экс-глава Налоговой сообщил в фейсбуке.

"Суд открыл производство по моему увольнению и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня", - сообщил Верланов.

Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.

Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей" .

Экс-руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения: считает, что это сделали в интересах бывших элит.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.

Впоследствии СБУ провела обыск у бывшего главы Государственной налоговой службы Верланова. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, не уточнив подробностей.

Верланов рассказал, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, впрочем ничего не изъяли.