 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВерланов назвал дату заседания суда из-за увольнения с должности главы Налоговой

Верланов назвал дату заседания суда из-за увольнения с должности главы Налоговой


фото: slovoidilo
Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал иск для обжалования своего увольнения. Суд назначил заседание на 19 июня

Об этом экс-глава Налоговой сообщил в фейсбуке.

"Суд открыл производство по моему увольнению и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня", - сообщил Верланов.

  • Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.

  • Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей" .

  • Экс-руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения: считает, что это сделали в интересах бывших элит.

  • А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.

  • Впоследствии СБУ провела обыск у бывшего главы Государственной налоговой службы Верланова. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, не уточнив подробностей.

  • Верланов рассказал, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, впрочем ничего не изъяли.

  • После этого бывший глава Государственной налоговой службы подал иск на Кабинет министров и в Окружном административном суде хочет обжаловать свое увольнение с должности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать