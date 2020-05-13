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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС ранили украинского военного

В зоне ООС ранили украинского военного


фото: epa
На Луганском направлении боевики обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, в результате обстрелов один украинский защитник получил осколочное ранение

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты открыли огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил на Луганском направлении.

В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Огнем со штатного вооружения украинские военнослужащие решительно подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

 

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