В зоне ООС ранили украинского военного
13 мая, 2020, 11:57
На Луганском направлении боевики обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, в результате обстрелов один украинский защитник получил осколочное ранение
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты открыли огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил на Луганском направлении.
В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Огнем со штатного вооружения украинские военнослужащие решительно подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.
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