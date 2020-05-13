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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" хотят внедрить льготные ставки НДС для культурной индустрии

В "Слуге народа" хотят внедрить льготные ставки НДС для культурной индустрии

По словам нардепа-"слуги" Евгении Кравчук, речь идет о ставках в 0 и 7% для разных "культурных индустрий"

Об этом написала нардеп-"слуга" Евгения Кравчук в Facebook.

"Во время кризиса креативные индустрии являются одними из наименее защищенных и для них обременительно, а часто и невозможно сохранять жизнеспособность с таким размером НДС. Для нас важно, прежде всего, помочь им выйти из тени и привлечь большее количество потребителей. Достичь этого можно за счет снижения стоимости товаров и услуг, а также создания новых интересных проектов ", - заявила Кравчук.

Она добавила, что в партии решили уточнить некоторые нормы Налогового кодекса, чтобы применить к операциям креативных индустрий льготные ставки НДС 7% и 0%. Перечни этих операций пока уточняются.

"Никаких дополнительных налогов или сборов не появляется. Наоборот, эти изменения позволят учреждениям культуры оставить у себя больше денег, которые можно вложить в развитие и сделать свои товары и услуги более доступными для людей", - отметила нардеп и заметила, что идею поддержали в правительстве, Офисе президента и лично Зеленский.

 

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