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Espreso.tvСпортВ ПСЖ опровергли информацию о золотых чехлах на телефоны, подаренных футболистам

В ПСЖ опровергли информацию о золотых чехлах на телефоны, подаренных футболистам


фото: Getty Images
Французский ПСЖ опроверг информацию о том, что подарит всем игрокам по золотому чехлу на телефон в честь победы в национальном чемпионате

Об этом сообщает Le Parisien .

Парижский клуб заявил, что не имеет никаких отношений с iDesign Gold, который занимается изготовлением аксессуаров для смартфонов и сообщил, что вскоре каждый из игроков ПСЖ получит золотой чехол в честь чемпионства.

"Данная компания незаконно пользуется нашим именем в целях собственного пиара. Информация о том, что игроки получат золотые чехлы, не соответствует действительности и вводит в заблуждение, так как подобная практика не соответствует ценностям ПСЖ", - говорится в заявлении клуба.

Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно, а ПСЖ взял титул в третий раз подряд.

 
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