В ПСЖ опровергли информацию о золотых чехлах на телефоны, подаренных футболистам
13 мая, 2020, 20:20
Французский ПСЖ опроверг информацию о том, что подарит всем игрокам по золотому чехлу на телефон в честь победы в национальном чемпионате
Об этом сообщает Le Parisien .
Парижский клуб заявил, что не имеет никаких отношений с iDesign Gold, который занимается изготовлением аксессуаров для смартфонов и сообщил, что вскоре каждый из игроков ПСЖ получит золотой чехол в честь чемпионства.
"Данная компания незаконно пользуется нашим именем в целях собственного пиара. Информация о том, что игроки получат золотые чехлы, не соответствует действительности и вводит в заблуждение, так как подобная практика не соответствует ценностям ПСЖ", - говорится в заявлении клуба.
Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно, а ПСЖ взял титул в третий раз подряд.
- 12 мая сообщалось, что компания iDesign Gold подарит футболистам золотые чехлы на телефон за чемпионство.
- 30 апреля ПСЖ был признан чемпионом Франции сезона 2019/20 , который завершен досрочно.
- Напомним, 8 апреля главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал главной трансферной целью мадридского клуба Килиана Мбаппе.
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