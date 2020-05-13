В ПСЖ опровергли информацию о золотых чехлах на телефоны, подаренных футболистам

13 мая, 2020, 20:20

Французский ПСЖ опроверг информацию о том, что подарит всем игрокам по золотому чехлу на телефон в честь победы в национальном чемпионате

Об этом сообщает Le Parisien .

Парижский клуб заявил, что не имеет никаких отношений с iDesign Gold, который занимается изготовлением аксессуаров для смартфонов и сообщил, что вскоре каждый из игроков ПСЖ получит золотой чехол в честь чемпионства.

"Данная компания незаконно пользуется нашим именем в целях собственного пиара. Информация о том, что игроки получат золотые чехлы, не соответствует действительности и вводит в заблуждение, так как подобная практика не соответствует ценностям ПСЖ", - говорится в заявлении клуба.

Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно, а ПСЖ взял титул в третий раз подряд.