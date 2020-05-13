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Espreso.tvСпортВ НБА назвали лучшего баскетболиста в истории лиги

В НБА назвали лучшего баскетболиста в истории лиги


фото: Getty Images
Лучшим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации признали легендарного Майкла Джордана

Об этом сообщает ESPN .

В опросе победил легендарный игрок "Чикаго Буллз" Майкл Джордан - шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

На второй позиции форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, третьим стал - Карим Абдул-Джабар. Также в топ-10 вошли: Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Ларри Берд, Тим Данкан, Коби Брайант и Шакил О'Нил.

Рейтинг составлен за всю 74-летнюю историю лиги. Эксперты обращали внимание как на ценность карьеры, так и на статистические показатели.

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