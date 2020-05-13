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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошла стрельба, есть раненый

В Киеве произошла стрельба, есть раненый


фото: dumskaya
В Киеве стреляли в 40-летнего мужчину

Об этом сообщили Вартови.Еспресо .

На автостоянке по улице Мостицкой, возле церкви стреляли в мужчину. 40-летнего пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в больницу.

В столице введен план "Сирена" по розыску и задержанию злоумышленников.

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