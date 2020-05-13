В Киеве произошла стрельба, есть раненый
13 мая, 2020, 13:57
В Киеве стреляли в 40-летнего мужчину
Об этом сообщили Вартови.Еспресо .
На автостоянке по улице Мостицкой, возле церкви стреляли в мужчину. 40-летнего пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в больницу.
В столице введен план "Сирена" по розыску и задержанию злоумышленников.
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