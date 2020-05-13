В Киеве 30 новых случаев коронавируса, среди них один медик, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них один медик. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за все время 40 летальных случаев", - отметил мэр.
На сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
заболели:
- 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет;
- 9 мужчин от 39 до 81 года;
- 3 девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и 1 мальчик, которому 13 лет.
"В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.
В столице за прошедшие сутки выписаны 31 человек. Всего коронавирус преодолели 169 жителей столицы.
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