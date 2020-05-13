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Espreso.tvОбществоВ ГБР заявили, что к "сливу" данных украинцев могут быть причастны должностные лица МВД и ГМС

В ГБР заявили, что к "сливу" данных украинцев могут быть причастны должностные лица МВД и ГМС

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы в причастности к распространению персональной информации граждан Украины

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.

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В ГБР отметили, что досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины) - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, что причинило существенный вред, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

 

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