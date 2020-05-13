В Черновицкой области за минувшие сутки умерли шестеро инфицированных коронавирусом

13 мая, 2020, 15:43

За прошедшие сутки в Черновицкой области умерли три женщины и трое мужчин с подтвержденным коронавирусом

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 6 летальных случаев. У всех умерших коронавирус подтвержден. Также они имели тяжелые формы пневмонии", - говорится в сообщении.

Самая молодая умершая пациентка - это 53-летняя женщина из Заставнивского района. Отмечается, что кроме коронавируса умершая имела избыточный вес, сахарный диабет и стенокардию. Другая умершая женщина - 1963 года из Кицманского района. Пациентка имела хроническую почечную недостаточность, последние два года была на гемодиализе. Еще одна умершая женщина, 1939 года рождения, была родом из Глубокского района, перенесла инфаркт. Болела также стенокардией и гипертонией.

Двое мужчин, 83 и 78 лет, умерли в Черновцах. Один из них долгое время находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Третий погибший мужчина 1954 года болел сахарным диабетом, кардиосклероз, аритмию. Умер в Кицманской центральной районной больницы.

Общее количество зарегистрированных смертей от коронавируса на Буковине - 94.

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