Украинский производитель тестов на коронавирус будет поставлять их в лаборатории, несмотря на претензии Центра общественного здоровья
Об этом журналистам программы Шустрова LIVE сообщил основатель ООО "Укргентех" Бижан Шаропов.
"ЦОС осуществляет контроль над лабораториями. На контроль над тем, что поставляется в лаборатории, он не имеет полномочий. Это осуществляет Гослекслужба", - говорит Шаропов.
Он также добавил, что обращался в Центр общественного здоровья с просьбой предоставить всю информацию относительно выводов проверки, однако получил отказ.
"Мы обратились к ним (к ЦОС, - авт), спросили покажите, пожалуйста, эти протоколы, они писали страшные цифры, у нас чувствительность там 20%. Оригинальные данные мы попросили - нам их отказались предоставлять наотрез", - утверждает Шаропов.
Основатель "Укргентеха" заявил о намерении и в дальнейшем производить тест-системы и поставлять их в учреждения здравоохранения.
Напомним, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал ПЦР-тесты на коронавирус, произведенные украинской компанией "Укргентех" и купленные Офисом президента. ЦОС утверждает, что во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, заявленному производителем.
Журналисты программы Шустров LIVE готовят расследование о злоупотреблениях представителей власти и бизнеса на тестах, которые способны выявлять COVID-19.
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