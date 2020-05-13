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Espreso.tvОбществоУкраинский производитель тестов на коронавирус будет поставлять их в лаборатории, несмотря на претензии Центра общественного здоровья

Украинский производитель тестов на коронавирус будет поставлять их в лаборатории, несмотря на претензии Центра общественного здоровья

Украинская компания-производитель ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции считает, что Центр общественного здоровья не имел права проверять их продукцию и вышел за пределы своих полномочий

Об этом журналистам программы Шустрова LIVE сообщил основатель ООО "Укргентех" Бижан Шаропов.

"ЦОС осуществляет контроль над лабораториями. На контроль над тем, что поставляется в лаборатории, он не имеет полномочий. Это осуществляет Гослекслужба", - говорит Шаропов.

Он также добавил, что обращался в Центр общественного здоровья с просьбой предоставить всю информацию относительно выводов проверки, однако получил отказ.

"Мы обратились к ним (к ЦОС, - авт), спросили покажите, пожалуйста, эти протоколы, они писали страшные цифры, у нас чувствительность там 20%. Оригинальные данные мы попросили - нам их отказались предоставлять наотрез", - утверждает Шаропов.

Основатель "Укргентеха" заявил о намерении и в дальнейшем производить тест-системы и поставлять их в учреждения здравоохранения.

Напомним, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал ПЦР-тесты на коронавирус, произведенные украинской компанией "Укргентех" и купленные Офисом президента. ЦОС утверждает, что во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, заявленному производителем.

Журналисты программы Шустров LIVE готовят расследование о злоупотреблениях представителей власти и бизнеса на тестах,  которые способны выявлять COVID-19.

 

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