Украинский производитель тестов на коронавирус будет поставлять их в лаборатории, несмотря на претензии Центра общественного здоровья

13 мая, 2020, 21:03

Украинская компания-производитель ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции считает, что Центр общественного здоровья не имел права проверять их продукцию и вышел за пределы своих полномочий

Об этом журналистам программы Шустрова LIVE сообщил основатель ООО "Укргентех" Бижан Шаропов.

"ЦОС осуществляет контроль над лабораториями. На контроль над тем, что поставляется в лаборатории, он не имеет полномочий. Это осуществляет Гослекслужба", - говорит Шаропов.

Он также добавил, что обращался в Центр общественного здоровья с просьбой предоставить всю информацию относительно выводов проверки, однако получил отказ.

"Мы обратились к ним (к ЦОС, - авт), спросили покажите, пожалуйста, эти протоколы, они писали страшные цифры, у нас чувствительность там 20%. Оригинальные данные мы попросили - нам их отказались предоставлять наотрез", - утверждает Шаропов.

Основатель "Укргентеха" заявил о намерении и в дальнейшем производить тест-системы и поставлять их в учреждения здравоохранения.

Напомним, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал ПЦР-тесты на коронавирус, произведенные украинской компанией "Укргентех" и купленные Офисом президента. ЦОС утверждает, что во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, заявленному производителем.

Журналисты программы Шустров LIVE готовят расследование о злоупотреблениях представителей власти и бизнеса на тестах, которые способны выявлять COVID-19.