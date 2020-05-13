Украинский борец Грицай показал, какую клетку соорудил для боя с Усиком
Видео Грицай опубликовал на youtube-канале.
Украинский борец еще раз подчеркнул, что он будет драться по правилам вольной борьбы.
"Как борец я выбираю правила вольной борьбы. Я понимаю, что тебя и в шахматы учили играть по правилам бокса. Я подчеркиваю, мы будем драться без правил! Итак, если ты хочешь, то можешь боксировать, ты лучший в нем, разве нет? Чего тебе бояться? Боксируй, старайся меня победить, отправь меня в нокаут, как на твоем клоунском видео ", - сказал Грицай.
Также украинец показал, как его команда уже построила в олимпийском колледже имени Ивана Поддубного октагон, клетку, в которой проводятся бои без правил.
"Давай не передергивай, "Александр". Ты бросил нам вызов на драку без каких-либо правил, а я его принял. Так ты прав, уже не один я. Ты призвал нас становиться в очередь, но я первый в этой очереди! Я даже место для битвы уже подготовил, 5 часов собирали ", - сказал Богдан Грицай.
- Напомним, 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил .
- 12 мая Александр Усик заявил, что готов провести против борца Богдана Грицая боксерский поединок, а не бой без правил.
- 12 мая стало известно, что Богдан Грицай не хочет драться с Александром Усиком по правилам бокса.
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