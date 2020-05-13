Убийство майдановца Вербицкого: подозреваемому продлили арест

13 мая, 2020, 20:42

Коллегия Бориспольского районного суда продлила меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Волкову до 11 июля

Об этом экс-нардеп Игорь Луценко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Коллегия Бориспольского районного суда продлила меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении меня Волкову Александру до 11 июля текущего года", - написал Луценко.

По данным следствия, 21 января 2014 года около 4:00 подозреваемые похитили активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева. После этого пострадавших пытали, а затем бросили в лесу. В конце Юрий Вербицкий умер вследствие полученных травм и переохлаждения. Игорь Луценко выжил.

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