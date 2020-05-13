У Зеленского издеваются над медиками, установив нереальные условия для страховых выплат, - Синютка

13 мая, 2020, 17:52

Выплата страховки медикам только при условии получения инвалидности из-за заболевания коронавирусом - это издевательство над врачами. Такая позиция демонстрирует истинное отношение власти к медикам, которые работают в чрезвычайно тяжелых условиях