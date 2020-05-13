У Зеленского издеваются над медиками, установив нереальные условия для страховых выплат, - Синютка
13 мая, 2020, 17:52
Выплата страховки медикам только при условии получения инвалидности из-за заболевания коронавирусом - это издевательство над врачами. Такая позиция демонстрирует истинное отношение власти к медикам, которые работают в чрезвычайно тяжелых условиях
Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка в интервью журналистам Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады Украины.
"Сегодня очевидно, что власть провалила подготовку Украины к борьбе с коронавирусом. И для того, чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации, объединение всего общества позволило обеспечить медиков защитными костюмами, масками, аппаратами искусственной вентиляции легких. Но власть продемонстрировала не только несостоятельность отвечать на вызовы общества. Власть продемонстрировала, что она не уважает и не поддерживает самих медиков ", - подчеркнул Олег Синютка.
Депутат напомнил, что "Европейская Солидарность" и другие политические силы долгое время требовали созыва внеочередного заседания Верховной Рады и несмотря на попытки помешать этому, оппозиции все же удалось собрать подписи для его проведения. На заседании депутаты должны проголосовать за законопроект, предусматривающий страховые выплаты для медиков, в частности выплаты в случае заболевания медика коронавирусом или в случае смерти медика.
"Но оказалось, что власть снова насмехалась над людьми. Среди 4 миллионов случаев, которые есть в мире, не зарегистрировано ни одного случая, когда бы человек после этой болезни стал инвалидом. И такая поправка от "слуг народа" о страховых выплатах врачам только в случае получения инвалидности вследствие коронавирусной болезни на самом деле является насмешкой над теми людьми, которые сегодня болеют", - подчеркнул Олег Синютка.
Он добавил, что сегодня в Украине каждый пятый человек из тех, кто заболел - это медик.
"Европейская Солидарность" не может мириться с такой позицией. Депутаты от "Европейской Солидарности" подготовили законопроект, который требует страховать медиков и выплачивать не менее 200 000 гривен в случае, если они заболели коронавирусом", - рассказал депутат.
По его словам, такое впечатление, что власть занимается шоу с поиском крайних: министр здравоохранения кивает на главного санитарного врача, главный санитарный врач кивает на правительство, премьер обещает, что все уже произошло, президент дает поручения, грозит увольнениями.
"В конечном итоге чиновники имитируют бурную деятельность и только медики не получают денег", - подчеркнул Олег Синютка.
"Поэтому мы считаем, что этот законопроект, который внесла "Европейская Солидарность", должен быть внесен в повестку дня и должен быть поддержан парламентом", - подчеркнул представитель фракции.
Он добавил, что пятый Президент Украины Петр Порошенко обратился ко всем фракциям парламента с предложением в случае, если этот законопроект не будет внесен спикером в повестку дня, провести внеочередное заседание Верховной Рады и рассмотреть его.
Депутат напомнил, что "Европейская Солидарность" и другие политические силы долгое время требовали созыва внеочередного заседания Верховной Рады и несмотря на попытки помешать этому, оппозиции все же удалось собрать подписи для его проведения. На заседании депутаты должны проголосовать за законопроект, предусматривающий страховые выплаты для медиков, в частности выплаты в случае заболевания медика коронавирусом или в случае смерти медика.
"Но оказалось, что власть снова насмехалась над людьми. Среди 4 миллионов случаев, которые есть в мире, не зарегистрировано ни одного случая, когда бы человек после этой болезни стал инвалидом. И такая поправка от "слуг народа" о страховых выплатах врачам только в случае получения инвалидности вследствие коронавирусной болезни на самом деле является насмешкой над теми людьми, которые сегодня болеют", - подчеркнул Олег Синютка.
Он добавил, что сегодня в Украине каждый пятый человек из тех, кто заболел - это медик.
"Европейская Солидарность" не может мириться с такой позицией. Депутаты от "Европейской Солидарности" подготовили законопроект, который требует страховать медиков и выплачивать не менее 200 000 гривен в случае, если они заболели коронавирусом", - рассказал депутат.
По его словам, такое впечатление, что власть занимается шоу с поиском крайних: министр здравоохранения кивает на главного санитарного врача, главный санитарный врач кивает на правительство, премьер обещает, что все уже произошло, президент дает поручения, грозит увольнениями.
"В конечном итоге чиновники имитируют бурную деятельность и только медики не получают денег", - подчеркнул Олег Синютка.
"Поэтому мы считаем, что этот законопроект, который внесла "Европейская Солидарность", должен быть внесен в повестку дня и должен быть поддержан парламентом", - подчеркнул представитель фракции.
Он добавил, что пятый Президент Украины Петр Порошенко обратился ко всем фракциям парламента с предложением в случае, если этот законопроект не будет внесен спикером в повестку дня, провести внеочередное заседание Верховной Рады и рассмотреть его.
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
-
Читайте также
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-