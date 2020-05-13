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Espreso.tvСпортСвитолина попала в десятку лучших теннисисток за последние 10 лет

Свитолина попала в десятку лучших теннисисток за последние 10 лет


фото: Getty Images
Украинская спортсменка Элина Свитолина вошла в десятку лучших за последние 10 лет

Об этом сообщает wtatennis.

Рейтинг был опубликован на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). В него вошли 20 теннисисток, которые набрали наибольшее количество баллов с 2010 года.

Украинка заняла восьмое место, в ее активе более 26 тыс. баллов. За последние 10 лет Элина Свитолина выиграла 14 турниров; наивысшим достижением в карьере является третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Первое место в списке занимает американка Серена Уильямс, которая выиграла 11 турниров и наработала более 66 тыс. баллов.

В пятерку лучших также вошли чешка Петра Квитова (46 тыс.), румынская теннисистка Симона Халеп (44 тыс.), немка Анжелика Кербер (41 тыс.) и белоруска Виктория Азаренко (39 тыс.).

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