Свитолина попала в десятку лучших теннисисток за последние 10 лет
Об этом сообщает wtatennis.
Рейтинг был опубликован на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). В него вошли 20 теннисисток, которые набрали наибольшее количество баллов с 2010 года.
Украинка заняла восьмое место, в ее активе более 26 тыс. баллов. За последние 10 лет Элина Свитолина выиграла 14 турниров; наивысшим достижением в карьере является третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Первое место в списке занимает американка Серена Уильямс, которая выиграла 11 турниров и наработала более 66 тыс. баллов.
В пятерку лучших также вошли чешка Петра Квитова (46 тыс.), румынская теннисистка Симона Халеп (44 тыс.), немка Анжелика Кербер (41 тыс.) и белоруска Виктория Азаренко (39 тыс.).
- 4 мая лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как она расслабляется во время карантина .
- 28 апреля Свитолина заявила, что в теннисе могут появиться новые правила, когда завершится карантин.
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