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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: оккупанты ранили одного бойца ООС, но потеряли 5 боевиков

Сутки на Донбассе: оккупанты ранили одного бойца ООС, но потеряли 5 боевиков

Во вторник, 12 мая, российские войска на Донбассе 9 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки захватчики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По позициям в окрестностях Опытного оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Луганским оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

12 мая в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

На обстрелы противника Объединенные силы ответили огнем.

По данным разведки, в течение минувших суток украинские военнослужащие ранили 5 российских оккупантов.

С начала суток 13 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Гнутово противник бил из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь со стороны Объединенных сил вследствие этого обстрела не зафиксировано.

Украинские военные применили дежурные огневые средства, заставив врага прекратить провокации.

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