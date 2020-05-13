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Espreso.tvОбществоСтрельба в Киеве: застрелился нападавший, который ранил мужчину, - СМИ

Стрельба в Киеве: застрелился нападавший, который ранил мужчину, - СМИ

В Киеве нападавший, который ранил 40-летнего мужчину, застрелился

Об этом сообщили Вартови.Еспресо.

"После того, как нападающий стрелял в своего оппонента, он бежал в Черниговскую область в поселок городского типа Десна, где и застрелился", - говорится в сообщении.
  • На автостоянке по улице Мостицкой, возле церкви стреляли в мужчину.
 
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