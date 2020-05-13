Столтенберг заявил, что НАТО готовится к последствиям коронавируса в долгосрочной перспективе

13 мая, 2020, 09:32

НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время видеоконференции министров обороны ЕС с участием генерального заместителя ООН по миротворческим операциям, передает Радио Свобода.

Генеральный секретарь приветствовал тесное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом, заявив, что это "важнее, чем когда-либо, помочь нашим членам и партнерам, усилить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией".

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает членов, выполняя необходимые авиаперевозки, обмениваясь заключениями медицинских экспертиз

"Альянс остается полностью предан своей миссии по обеспечению мира и безопасности наших граждан", - подчеркнул генсек Столтенберг.