Столтенберг заявил, что НАТО готовится к последствиям коронавируса в долгосрочной перспективе
13 мая, 2020, 09:32
НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время видеоконференции министров обороны ЕС с участием генерального заместителя ООН по миротворческим операциям, передает Радио Свобода.
Генеральный секретарь приветствовал тесное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом, заявив, что это "важнее, чем когда-либо, помочь нашим членам и партнерам, усилить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией".
По словам Столтенберга, НАТО поддерживает членов, выполняя необходимые авиаперевозки, обмениваясь заключениями медицинских экспертиз
"Альянс остается полностью предан своей миссии по обеспечению мира и безопасности наших граждан", - подчеркнул генсек Столтенберг.
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