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Espreso.tvОбществоСтолтенберг заявил, что НАТО готовится к последствиям коронавируса в долгосрочной перспективе

Столтенберг заявил, что НАТО готовится к последствиям коронавируса в долгосрочной перспективе


фото: reuters
НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время видеоконференции министров обороны ЕС с участием генерального заместителя ООН по миротворческим операциям, передает Радио Свобода.

Генеральный секретарь приветствовал тесное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом, заявив, что это "важнее, чем когда-либо, помочь нашим членам и партнерам, усилить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией".

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает членов, выполняя необходимые авиаперевозки, обмениваясь заключениями медицинских экспертиз

"Альянс остается полностью предан своей миссии по обеспечению мира и безопасности наших граждан", - подчеркнул генсек Столтенберг.

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