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Espreso.tvОбществоСписок Магнитского: Instagram удалил профиль главы Чечни Кадырова

Список Магнитского: Instagram удалил профиль главы Чечни Кадырова

Instagram заблокировал профиль президента Чечни Рамзана Кадырова

Об этом сообщили росСМИ.

Страницу Кадырова удалили из-за американских санкций по отношению к нему.

"Мы удалили аккаунты лица, находящегося под санкциями, так же, как мы делали это раньше с подобными аккаунтами", - сказал представитель соцсети.

Санкции против Кадырова ввели еще в декабре 2017 года. Это произошло потому, что США внесли Кадырова в санкционный "список Магнитского". Через 11 месяцев страницу главы Чечни ненадолго разблокировали, а затем заблокировали снова.

По словам представителя Instagram, это была ошибка.

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