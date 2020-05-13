Список Магнитского: Instagram удалил профиль главы Чечни Кадырова
13 мая, 2020, 14:12
Instagram заблокировал профиль президента Чечни Рамзана Кадырова
Об этом сообщили росСМИ.
Страницу Кадырова удалили из-за американских санкций по отношению к нему.
"Мы удалили аккаунты лица, находящегося под санкциями, так же, как мы делали это раньше с подобными аккаунтами", - сказал представитель соцсети.
Санкции против Кадырова ввели еще в декабре 2017 года. Это произошло потому, что США внесли Кадырова в санкционный "список Магнитского". Через 11 месяцев страницу главы Чечни ненадолго разблокировали, а затем заблокировали снова.
По словам представителя Instagram, это была ошибка.
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