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Espreso.tvОбществоСоветник Трампа заявил, что у Ким Чен Ына "все хорошо"

Советник Трампа заявил, что у Ким Чен Ына "все хорошо"


фото: reuters
Советник по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт О'Брайен заявил, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына со здоровьем "скорее всего, все хорошо"

Об этом пишет Bloomberg.

В частности, О'Брайен сказал, что сделал такие выводы, судя по последним фотографиям Кима.

"Он уже выходит и торжественно открывает фабрики по изготовлению удобрений. Поэтому, по нашему мнению, с ним, очевидно, все хорошо", - отметил О'Брайен.

Советник по безопасности отметил также, что пока нельзя подтвердить достоверность и оригинальность фотографий, поскольку "КНДР является трудной целью для спецслужб".

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"Мы называем это государство "царством отшельников". Трудно получить информацию от Северной Кореи", - заявил О'Брайен.

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