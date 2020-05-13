Советник Трампа заявил, что у Ким Чен Ына "все хорошо"
Об этом пишет Bloomberg.
В частности, О'Брайен сказал, что сделал такие выводы, судя по последним фотографиям Кима.
"Он уже выходит и торжественно открывает фабрики по изготовлению удобрений. Поэтому, по нашему мнению, с ним, очевидно, все хорошо", - отметил О'Брайен.
Советник по безопасности отметил также, что пока нельзя подтвердить достоверность и оригинальность фотографий, поскольку "КНДР является трудной целью для спецслужб".
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"Мы называем это государство "царством отшельников". Трудно получить информацию от Северной Кореи", - заявил О'Брайен.
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