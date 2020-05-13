Скажите фразу на украинском: Ярмоленко запустил флешмоб для фанов "Вест Хэма"

13 мая, 2020, 08:33

Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко запустил флешмоб для фанов английского клуба с призывом сказать фразу на украинском языке

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

К болельщикам лондонского клуба футболист сборной Украины обратился в рамках социальной акции клуба #HammersAtHome (Молотобойцы дома).

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 году из немецкой "Боруссии" с Дортмунда. Он сыграл за лондонцев 25 матчей и забил 5 голов.

Young Hammers, can you learn another language?



For today's #HammersAtHome challenge, @ Yarmolenko_7 wants you to try to learn how to say something in Ukrainian!



Do not forget to show us how you get on! pic.twitter.com/zr1PWgynOG - West Ham United (@) (@WestHam) May 12, 2020

Напомним, 28 апреля "Вест Хэм", за который играет Андрей Ярмоленко, возобновил тренировки.

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