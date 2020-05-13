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Espreso.tvСпортСкажите фразу на украинском: Ярмоленко запустил флешмоб для фанов "Вест Хэма"

Скажите фразу на украинском: Ярмоленко запустил флешмоб для фанов "Вест Хэма"


фото: Getty Images
Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко запустил флешмоб для фанов английского клуба с призывом сказать фразу на украинском языке

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

К болельщикам лондонского клуба футболист сборной Украины обратился в рамках социальной акции клуба #HammersAtHome (Молотобойцы дома).

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 году из немецкой "Боруссии" с Дортмунда. Он сыграл за лондонцев 25 матчей и забил 5 голов.

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