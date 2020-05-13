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Espreso.tvОбществоШмыгаль объяснил, на что пошли средства из Фонда борьбы с коронавирусом

Шмыгаль объяснил, на что пошли средства из Фонда борьбы с коронавирусом


фото: kmu.gov.ua
Почти половину из всех 65 млрд, предусмотренных в Фонде борьбы с коронавирусом, а именно 29,7 млрд грн, направили на пенсионную реформу

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV

Он напомнил, что месяц назад правительство и Рада приняли бюджет чрезвычайной ситуации, создали фонд борьбы с коронавирусом на 65 млрд грн.

Шмыгаль объяснил, на что пошли эти средства, в частности:

  • 29,7 млрд в этом году дополнительно выделены Пенсионному фонду. Эти средства позволили провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 грн пенсионерам и 500 грн людям, старше 80 лет

  • 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в частности тем, кто потерял работу за последние месяцы. Это почти 200 тыс. человек, которые сегодня официально зарегистрировались в центрах занятости;

  • 1,6 млрд направлены для помощи детям, родители-предприниматели которых потеряли доход;

  • На 2 млрд грн были профинансированы медицинские закупки для больниц;

  • 3,1 млрд грн были выделены МЗ на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

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