Шевченко назвал истинную причину успеха Блохина в сборной Украины

13 мая, 2020, 10:24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что Олег Блохин преуспел во главе национальной команды благодаря своей амбициозности

Об этом сообщает "Команда 1".

По словам Шевченко, на посту главного тренера сборной Украины Блохин достиг успеха благодаря тому, что сразу поставил перед командой амбициозную цель - попасть в финальную часть чемпионата мира-2006 с первого места в отборочной группе.

"У меня остались очень хорошие воспоминания от выступлений за сборную Украины под руководством Олега Блохина - великого футболиста и амбициозного человека. Прекрасно помню, как сразу после своего назначения тренер сделал достаточно резонансное на тот момент заявление. Не имело значения, что мы еще не знали результатов жеребьевки отборочного турнира, а там команда сеялась из четвертой корзины ", - вспомнил Шевченко.

От добавил, что ему импонировала уверенность Блохина в своих силах и в футболистах.

"Мне импонировал такой подход с четко поставленной задачей. После стольких неудачных выступлений в плей-офф, когда мы останавливались в шаге от крупных форумов, занять первое место в группе было крайне необходимо. Блохин был хорошим мотиватором. Сборная Украины прошла тогда очень сложный и долгий путь, и у этой сказки был счастливый конец", - сказал Шевченко.

Олег Блохин был главным тренером сборной Украины с 2003-го по 2007-й и с 2011-го по 2012-й годы. В 2006 году команда достигла под его руководством крупнейшего достижения в своей истории и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Напомним, 18 февраля бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин назвал причиной неудачи в киевском клубе нехватку времени на построение новой команды.

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