Шевченко назвал истинную причину успеха Блохина в сборной Украины
Об этом сообщает "Команда 1".
По словам Шевченко, на посту главного тренера сборной Украины Блохин достиг успеха благодаря тому, что сразу поставил перед командой амбициозную цель - попасть в финальную часть чемпионата мира-2006 с первого места в отборочной группе.
"У меня остались очень хорошие воспоминания от выступлений за сборную Украины под руководством Олега Блохина - великого футболиста и амбициозного человека. Прекрасно помню, как сразу после своего назначения тренер сделал достаточно резонансное на тот момент заявление. Не имело значения, что мы еще не знали результатов жеребьевки отборочного турнира, а там команда сеялась из четвертой корзины ", - вспомнил Шевченко.
От добавил, что ему импонировала уверенность Блохина в своих силах и в футболистах.
"Мне импонировал такой подход с четко поставленной задачей. После стольких неудачных выступлений в плей-офф, когда мы останавливались в шаге от крупных форумов, занять первое место в группе было крайне необходимо. Блохин был хорошим мотиватором. Сборная Украины прошла тогда очень сложный и долгий путь, и у этой сказки был счастливый конец", - сказал Шевченко.
Олег Блохин был главным тренером сборной Украины с 2003-го по 2007-й и с 2011-го по 2012-й годы. В 2006 году команда достигла под его руководством крупнейшего достижения в своей истории и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
- Напомним, 18 февраля бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин назвал причиной неудачи в киевском клубе нехватку времени на построение новой команды.
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