Саакашвили опроверг существование у него программы реформ

13 мая, 2020, 19:23

Об этом экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал в Facebook.

Саакашвили написал, что в сети распространяются различные фейки якобы с его программы реформ.

"Я не воспринимал это серьезно, пока не услышал, что даже депутаты Верховной Рады серьезно обсуждали эту программу, волновались в своих депутатских группах и чатах", - отметил политик.

"Так вот, дорогие мои. Никакой отдельной программы Саакашвили не существует. Есть Национальный Совет реформ, главой которой является президент Зеленский. Любая программа Национального Совета будет утверждаться президентом, и будет инициироваться президентом", - заявил экс-глава ОГА.

"Никаких отдельных программ Саакашвили в природе быть не может. Я - командный игрок и в том числе собираюсь убеждать членов команды в правильности некоторых моих идей, но никак не заниматься самопиаром", - добавил он.

7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая посол Грузии в Украине был отозван

9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Саакашвили на посту главы Исполнительного комитета реформ результатов уже в ближайшие месяцы.

В тот же день Грузия направила требование экстрадировать Саакашвили, которого в Украине назначили главой Исполнительного комитета реформ

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