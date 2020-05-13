Саакашвили опроверг существование у него программы реформ
Об этом экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал в Facebook.
Саакашвили написал, что в сети распространяются различные фейки якобы с его программы реформ.
"Я не воспринимал это серьезно, пока не услышал, что даже депутаты Верховной Рады серьезно обсуждали эту программу, волновались в своих депутатских группах и чатах", - отметил политик.
"Так вот, дорогие мои. Никакой отдельной программы Саакашвили не существует. Есть Национальный Совет реформ, главой которой является президент Зеленский. Любая программа Национального Совета будет утверждаться президентом, и будет инициироваться президентом", - заявил экс-глава ОГА.
"Никаких отдельных программ Саакашвили в природе быть не может. Я - командный игрок и в том числе собираюсь убеждать членов команды в правильности некоторых моих идей, но никак не заниматься самопиаром", - добавил он.
- 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
- 8 мая посол Грузии в Украине был отозван
- 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Саакашвили на посту главы Исполнительного комитета реформ результатов уже в ближайшие месяцы.
- В тот же день Грузия направила требование экстрадировать Саакашвили, которого в Украине назначили главой Исполнительного комитета реформ
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