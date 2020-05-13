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Espreso.tvОбществоСаакашвили опроверг существование у него программы реформ

Саакашвили опроверг существование у него программы реформ


фото: REUTERS
Михеил Саакашвили отметил, что у него нет собственной программы, и заявил, что главой Нацсовета реформы является президент Владимир Зеленский , который ее будет инициировать и утверждать

Об этом экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал в Facebook.

Саакашвили написал, что в сети распространяются различные фейки якобы с его программы реформ.

"Я не воспринимал это серьезно, пока не услышал, что даже депутаты Верховной Рады серьезно обсуждали эту программу, волновались в своих депутатских группах и чатах", - отметил политик.

"Так вот, дорогие мои. Никакой отдельной программы Саакашвили не существует. Есть Национальный Совет реформ, главой которой является президент Зеленский. Любая программа Национального Совета будет утверждаться президентом, и будет инициироваться президентом", - заявил экс-глава ОГА.

"Никаких отдельных программ Саакашвили в природе быть не может. Я - командный игрок и в том числе собираюсь убеждать членов команды в правильности некоторых моих идей, но никак не заниматься самопиаром", - добавил он.

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