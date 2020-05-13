С 22 мая международное авиасообщение не восстановится, - Криклий

13 мая, 2020, 13:44

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявили, что с 22 мая не будет восстановлено международное авиасообщение

Об этом он заявил во время комментариев журналистам, сообщает hromadske.

Министр призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

"С 22 мая международные авиарейсы не восстанавливаются. Поэтому очень важно не покупать эти билеты. Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем, они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет", - подчеркнул Криклий.

Министр инфраструктуры также отметил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.

"Вы прилетаете и на границе вам говорят "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел. Я не понимаю этого драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально", - отметил Криклий.

Министр отметил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.

"Самое главное, с какого момента эти международные сообщения откроются, и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты", - сообщил Криклий.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий призвал украинский не покупать билеты на авиарейсы, которые якобы запланированы после завершения карантина 22 мая - запрет на пассажирские перевозки будет действовать и в дальнейшем pic.twitter.com/epYWE7bZEy - hromadske (@HromadskeUA) May 13, 2020

Напомним, в конце мая - начале июня 2020 году сразу три крупных авиационных компании стран-членов Европейского Союза собираются восстановить пассажирские перелеты из Украины.

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