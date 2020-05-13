С 1 сентября украинцы не смогут выезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

13 мая, 2020, 18:02

Запрет касается только выезда с территории Украины в Беларусь, возвращение назад пока возможно по внутренним паспортам

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает "Украинская правда".

Отмечается, что пограничники будут пропускать по "книжечках" в Украину из Беларуси, но не в обратном направлении.

По информации правительства, сейчас действует соглашение между Кабмином Украины и правительством Беларуси от 2009 года о безвизовых поездках украинцев по Беларуси - они могут въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории страны и находиться там до 90 дней в течение 180 дней без виз на основании внутренних паспортов .

Но теперь украинское правительство решило ограничить эти права и назвало следующие причины:

низкая степень защиты паспорта гражданина Украины (в форме книжечки) приводит к росту случаев его подделок;

отсутствие в паспорте информации о лице латиницей исключает автоматическое считывание информации из документов при осуществлении пограничного контроля и проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы в соответствии с поручениями уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола;

в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан заграничными дипломатическими учреждениями Украины является длительной и сложной;

уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина.

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