Рябошапка заявил, что Венедиктова способствовала его увольнению

Об этом Рябошапка заявил в интервью LB.ua.

"И это точно не Сергей Кизь и не Сергей Ионушас. Были те, кто предсказывал мою отставку. Это, собственно, действующий генеральный прокурор. Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии ... Разговор вообще касался другого, президент очень удивился, когда она почему-то перешла на эту тему. Из этого я делаю вывод, что этот человек - один из тех, кто постоянно "вкладывал" в уши президенту и руководителю его Офиса, что нужно сменить генерального прокурора. Мол, "идет весна, посадки нужны ", а генеральный прокурор тормозит дела, которые они "быстро и эффективно расследовали". В частности, по Порошенко. Теперь они могут сделать все, что обещали", - отметил экс-генпрокурор.

Обвинения со стороны Венедиктовой, по его словам, касаются дела, переданного в НАБУ.

"Она назвала одно из производств, которое мы передали в НАБУ по подследственности. Это 364-я статья Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением. Соответственно уголовное расследование должно осуществлять только НАБУ. Видимо, речь шла о том, что я дела "продаю" в НАБУ ... Если она возле меня такие вещи президенту говорит, можно представить, что происходит без меня ", - заявил Рябошапка.

В то же время он уточнил, что президент удивился, "но ничего не сказал".

По мнению Рябошапки, такое поведение Венедиктовой связано с амбициями и тем обстоятельством, что "конкурс на главу ГБР она бы не выиграла".

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