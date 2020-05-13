Рябошапка: Если бы не было Богдана, Зеленский не стал бы президентом
Об этом Рябошапка заявил в интервью Lb.ua.
"Влияние Богдана значительно уменьшилось (после Нового года - ред.). И чем больше угасало его влияние и возможности работать как кризисный менеджер, тем хуже становилась ситуация с управляемостью в государстве. В офисе президента должны быть люди, которые имеют широкую перспективу и могут думать не два дня вперед, а хотя бы на полгода-год видеть перспективу", - считает Рябошапка.
По его мнению, именно Богдан был архитектором победы Зеленского на выборах.
"Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом. Кому-то, возможно, стиль его поведения выглядел неприемлемым. Но он приносил большую пользу президенту", - добавил Рябошапка.
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