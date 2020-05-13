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Espreso.tvОбществоРябошапка: Если бы не было Богдана, Зеленский не стал бы президентом

Рябошапка: Если бы не было Богдана, Зеленский не стал бы президентом


фото: УП
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что кризисные явления в окружении президента Владимира Зеленского начались после Нового года

Об этом Рябошапка заявил в интервью Lb.ua.

"Влияние Богдана значительно уменьшилось (после Нового года - ред.). И чем больше угасало его влияние и возможности работать как кризисный менеджер, тем хуже становилась ситуация с управляемостью в государстве. В офисе президента должны быть люди, которые имеют широкую перспективу и могут думать не два дня вперед, а хотя бы на полгода-год видеть перспективу", - считает Рябошапка.

По его мнению, именно Богдан был архитектором победы Зеленского на выборах.

"Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом. Кому-то, возможно, стиль его поведения выглядел неприемлемым. Но он приносил большую пользу президенту", - добавил Рябошапка.

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  • Напомним, ВР отправила Руслана Рябошапку в отставку 5 марта, вслед за Кабмином Гончарука
  • Адвокат Петра Порошенко назвал причиной отставки генпрокурора неподписание подозрения пятом президенту Украины.
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