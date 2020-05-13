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Espreso.tvОбществоРоссийская "гумпомощь" для США: аппараты ИВЛ оказались пожароопасными

Российская "гумпомощь" для США: аппараты ИВЛ оказались пожароопасными

Американские больницы так и не применили российские аппараты ИВЛ, которые были доставлены в качестве "гумпомощи", поскольку они не рассчитаны на электросеть США и оказались пожароопасными

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на популярное издание BuzzFeed.

"Десятки аппаратов, отправленных из Москвы в Нью-Йорк и Нью-Джерси для помощи их больницам в реагировании на вспышку коронавируса, остались неиспользованными и теперь будут переданы федеральным органам власти", - отмечает издание.

Так, по информации местных органов власти, из штата Нью-Йорк будут возвращены 30 российских аппаратов ИВЛ, из Нью-Джерси - 15 таких единиц.

Издание отмечает: "Американское оборудование предназначено для работы в сети 110 вольт, тогда как российское оборудование рассчитано на электроэнергию 220 вольт".

При этом в Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям отметили, что знают об инцидентах с ИВЛ в России. "Выводы расследования, проведенного российскими властями по поводу пожаров, помогут нам принять решение относительно дальнейшего применения этих аппаратов", - добавила пресс-секретарь.

  • По данным СМИ, в Петербурге при пожаре в больнице погибли пять пациентов с коронавирусом, которые были на аппаратах ИВЛ.
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