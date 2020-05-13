Российская Госдума запретила осужденным за участие в митингах баллотироваться на выборные должности
Об этом сообщает Интерфакс.
"Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете баллотироваться на любые выборные должности кандидатов, которые ранее были осуждены за ряд преступлений средней тяжести", - говорится в сообщении.
Эта инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов от фракции "Единая Россия" - Дмитрием Вяткиным, Дмитрием Беликом и Евгением Ревенко. До этого подобный запрет действовал только в отношении осужденных по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса России.
Теперь же в числе 50 статей УК средней тяжести, судимость по которым влечет за собой запрет занимать выборные должности, - так называемая "дадинская" статья 212.1 - о наказании за многократное нарушение закона о митингах. Ранее российские оппозиционеры раскритиковали предложенный Думой запрет на участие в выборах осужденных по "дадинской" статье ".
Статья получила неофициальное название по имени первого осужденного по ней - Ильи Дадина, выступавшего на акциях с осуждением российской агрессии в Украине. Сейчас по этой статье сидит Константин Котов, который также выступал в поддержку Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-