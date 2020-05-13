Рада проголосовала за уголовную ответственность при повреждении телекоммуникационных сетей

Об этом сообщает "РБК-Украина".

За законопроект №265 проголосовали 288 народных депутатов.

Нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждение, если оно не вызвало прекращения предоставления телекомуслуг, влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 - 3400 гривен) и на должностных лиц - в размере от 300 до 400 таких минимумов (5100 - 6800 грн)

В законе отмечается, что умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации, что оборвали трансляцию, наказывается штрафом от 1 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 -51 тыс. грн) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Если указанные выше действия причинили имущественный ущерб в крупных размерах или повлекли тяжкие последствия, они караются лишением свободы на срок от шести до восьми лет с конфискацией имущества.