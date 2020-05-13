Рада начнет работать в обычном режиме с 18 мая
13 мая, 2020, 14:02
Нардепы одобрили проект постановления, согласно которому Верховная Рада Украины выйдет из карантина и будет работать в обычном режиме с 18 мая
Соответствующий проект постановления нардепы приняли на внеочередном заседании ВР 13 мая, сообщает Еспресо.TV.
ВР выйдет из карантина с 18 мая. Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3434.
За документ проголосовал 251 депутат.
Автором проекта постановления является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно документу, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.
- Напомним, 5 мая нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко опубликовал проект постановления о возвращении к пленарным заседаниям с 18 мая.
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