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Espreso.tvОбществоРада начнет работать в обычном режиме с 18 мая

Рада начнет работать в обычном режиме с 18 мая


фото: reuters
Нардепы одобрили проект постановления, согласно которому Верховная Рада Украины выйдет из карантина и будет работать в обычном режиме с 18 мая

Соответствующий проект постановления нардепы приняли на внеочередном заседании ВР 13 мая, сообщает Еспресо.TV.

ВР выйдет из карантина с 18 мая. Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3434.

За документ проголосовал 251 депутат.

Автором проекта постановления является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно документу, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.

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