Рада начала рассматривать "антиколомойский" законопроект во втором чтении, в зале - Зеленский

13 мая, 2020, 12:57

Верховная Рада начала рассмотрение закона о банках во втором чтении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Нардепы рассматривают сокращенную сравнительную таблицу к банковскому законопроекту №2571-д.

В зале присутствует Зеленский, который призвал поддержать законопроект.

"Я думаю и так, что вопрос банковского закона очень затянулся. Есть вопросы защиты нашей экономики. Я хотел бы сегодня так, чтобы прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику. как минимум, по крайней мере должен защитить ее и помочь Украине именно сейчас ", - сказал он.