 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада начала рассматривать "антиколомойский" законопроект во втором чтении, в зале - Зеленский

Рада начала рассматривать "антиколомойский" законопроект во втором чтении, в зале - Зеленский


фото: reuters
Верховная Рада начала рассмотрение закона о банках во втором чтении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Нардепы рассматривают сокращенную сравнительную таблицу к банковскому законопроекту №2571-д.

В зале присутствует Зеленский, который призвал поддержать законопроект.

"Я думаю и так, что вопрос банковского закона очень затянулся. Есть вопросы защиты нашей экономики. Я хотел бы сегодня так, чтобы прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику. как минимум, по крайней мере должен защитить ее и помочь Украине именно сейчас ", - сказал он.

  • Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен , что на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады примут законопроект о банках.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать