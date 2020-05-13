Рада начала рассматривать "антиколомойский" законопроект во втором чтении, в зале - Зеленский
13 мая, 2020, 12:57
Верховная Рада начала рассмотрение закона о банках во втором чтении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Нардепы рассматривают сокращенную сравнительную таблицу к банковскому законопроекту №2571-д.
В зале присутствует Зеленский, который призвал поддержать законопроект.
"Я думаю и так, что вопрос банковского закона очень затянулся. Есть вопросы защиты нашей экономики. Я хотел бы сегодня так, чтобы прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику. как минимум, по крайней мере должен защитить ее и помочь Украине именно сейчас ", - сказал он.
- Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен , что на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады примут законопроект о банках.
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