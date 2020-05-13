"Задаете провокационные вопросы": председатель Одесской ОГА Куцый вызвал Нацгвардию, чтобы выгнать журналистов из кабинета

13 мая, 2020, 11:09

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый попытался выгнать журналистку с помощью национальных гвардейцев

Об этом сообщила Думская.

Издание выяснило, кто на видео. Это журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1". Публично репортер никаких заявлений о том, что случилось, не делала. В ОГА утверждают, что она "забежала в кабинет и заставила губернатора отвечать на вопросы".

В ролике Куцый забывает государственный язык, переходя на русский, называет свой кабинет "режимным объектом".