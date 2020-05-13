 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Задаете провокационные вопросы": председатель Одесской ОГА Куцый вызвал Нацгвардию, чтобы выгнать журналистов из кабинета

"Задаете провокационные вопросы": председатель Одесской ОГА Куцый вызвал Нацгвардию, чтобы выгнать журналистов из кабинета

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый попытался выгнать журналистку с помощью национальных гвардейцев

Об этом сообщила Думская.

Издание выяснило, кто на видео. Это журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1". Публично репортер никаких заявлений о том, что случилось, не делала. В ОГА утверждают, что она "забежала в кабинет и заставила губернатора отвечать на вопросы".

В ролике Куцый забывает государственный язык, переходя на русский, называет свой кабинет "режимным объектом".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать