"Задаете провокационные вопросы": председатель Одесской ОГА Куцый вызвал Нацгвардию, чтобы выгнать журналистов из кабинета
13 мая, 2020, 11:09
Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый попытался выгнать журналистку с помощью национальных гвардейцев
Об этом сообщила Думская.
Издание выяснило, кто на видео. Это журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1". Публично репортер никаких заявлений о том, что случилось, не делала. В ОГА утверждают, что она "забежала в кабинет и заставила губернатора отвечать на вопросы".
В ролике Куцый забывает государственный язык, переходя на русский, называет свой кабинет "режимным объектом".
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