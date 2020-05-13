"Речь идет о пересчете стоимости медуслуг": Радуцкий заявил, что медреформу не будут исправлять

13 мая, 2020, 10:09

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что медреформу не будут исправлять

Об этом он сказал журналистам перед зданием парламента, передает Еспресо.TV.

"Министр (здравоохранения Степанов, - ред) говорил, не исправить реформу, ее надо исправлять. Для этого есть закон Украины о государственных финансовых гарантиях. Его никто не собирается менять, речь идет о пересчете стоимости пакетов гарантированных медуслуг. Потому что они по многим позициям не являются корректными", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что исправление расчетов дает возможность, чтобы все больницы были готовы, но не только по некоторым позициям.

"Это то, что говорили в октябре в НСЗУ, что лучше сделать меньше пакетов, но считать их правильно", - сказал нардеп.