"Речь идет о пересчете стоимости медуслуг": Радуцкий заявил, что медреформу не будут исправлять
13 мая, 2020, 10:09
Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что медреформу не будут исправлять
Об этом он сказал журналистам перед зданием парламента, передает Еспресо.TV.
"Министр (здравоохранения Степанов, - ред) говорил, не исправить реформу, ее надо исправлять. Для этого есть закон Украины о государственных финансовых гарантиях. Его никто не собирается менять, речь идет о пересчете стоимости пакетов гарантированных медуслуг. Потому что они по многим позициям не являются корректными", - сказал Радуцкий.
Он добавил, что исправление расчетов дает возможность, чтобы все больницы были готовы, но не только по некоторым позициям.
"Это то, что говорили в октябре в НСЗУ, что лучше сделать меньше пакетов, но считать их правильно", - сказал нардеп.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главные изменения МЗ ко второму этапу медицинской реформы в стране.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-