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Espreso.tvОбщество"Речь идет о пересчете стоимости медуслуг": Радуцкий заявил, что медреформу не будут исправлять

"Речь идет о пересчете стоимости медуслуг": Радуцкий заявил, что медреформу не будут исправлять


фото: 112.ua
Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что медреформу не будут исправлять

Об этом он сказал журналистам перед зданием парламента, передает Еспресо.TV.

"Министр (здравоохранения Степанов, - ред) говорил, не исправить реформу, ее надо исправлять. Для этого есть закон Украины о государственных финансовых гарантиях. Его никто не собирается менять, речь идет о пересчете стоимости пакетов гарантированных медуслуг. Потому что они по многим позициям не являются корректными", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что исправление расчетов дает возможность, чтобы все больницы были готовы, но не только по некоторым позициям.

"Это то, что говорили в октябре в НСЗУ, что лучше сделать меньше пакетов, но считать их правильно", - сказал нардеп.

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главные изменения МЗ ко второму этапу медицинской реформы в стране.
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