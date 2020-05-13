"Последняя соломинка": Маск будет судиться с Калифорнией из-за карантина и переводит офис Tesla в другой штат
Об этом он сообщил в Twitter.
"Tesla немедленно подает в суд на округ Аламеда", - сообщил Маск. И добавил, что карантинные меры, установленные в рамках борьбы с коронавирусом, по его мнению, нарушают конституционные свободы.
Основатель Tesla также заявил, что компания немедленно переносит свою штаб-квартиру и будущие программы из Калифорнии в Неваду или Техас.
"На самом деле, это последняя соломинка. Tesla немедленно переносит свою штаб-квартиру и будущие программы из Калифорнии в Неваду или Техас. Даже если мы оставим производство во Фримонте (Калифорния), это будет зависеть от отношения к Tesla в будущем".
Он также отметил, что именно Tesla является последним автопроизводителем, который остался в Калифорнии.
Tesla is filing a lawsuit against Alameda County immediately. The unelected & ignorant "Interim Health Officer" of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense!- Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020
Как сообщалось, генеральный директор Tesla, миллиардер-изобретатель Маск возобновил производство на своем единственном в США автомобильном заводе, в Калифорнии, игнорируя приказ властей о закрытии предприятий.
Позже президент США Дональд Трамп выступил в поддержку Маска.
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