"Последняя соломинка": Маск будет судиться с Калифорнией из-за карантина и переводит офис Tesla в другой штат

13 мая, 2020, 13:20

Основатель Tesla Маск решил подать в суд на местные власти округа Аламеда в Калифорнии из-за карантинных мероприятий, которые практически остановили завод компании Маска

Об этом он сообщил в Twitter.

"Tesla немедленно подает в суд на округ Аламеда", - сообщил Маск. И добавил, что карантинные меры, установленные в рамках борьбы с коронавирусом, по его мнению, нарушают конституционные свободы.

Основатель Tesla также заявил, что компания немедленно переносит свою штаб-квартиру и будущие программы из Калифорнии в Неваду или Техас.

"На самом деле, это последняя соломинка. Tesla немедленно переносит свою штаб-квартиру и будущие программы из Калифорнии в Неваду или Техас. Даже если мы оставим производство во Фримонте (Калифорния), это будет зависеть от отношения к Tesla в будущем".

Он также отметил, что именно Tesla является последним автопроизводителем, который остался в Калифорнии.

Tesla is filing a lawsuit against Alameda County immediately. The unelected & ignorant "Interim Health Officer" of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense! - Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020

Как сообщалось, генеральный директор Tesla, миллиардер-изобретатель Маск возобновил производство на своем единственном в США автомобильном заводе, в Калифорнии, игнорируя приказ властей о закрытии предприятий.

Позже президент США Дональд Трамп выступил в поддержку Маска.