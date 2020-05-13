"Никаких причин такого решения мне не объяснили": Фирсов об увольнении с должности в.и.о. главы Госэкоинспекции

13 мая, 2020, 19:56

Бывший в.и.о. главы Госэкоинспекции (ГЭИ) Егор Фирсов заявил, что никаких причин увольнения с должности ему не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером не было

Об этом Фирсов сообщил на странице в Facebook.

"Друзья, сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было. Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше ", - отметил он.

Фирсов отметил, что в ближайшее время опубликует подробный итоговый отчет того, что было сделано его командой за недолгое время пребывания во главе ГЭИ.

"Забегая вперед, скажу, что мне не стыдно за нашу работу, и мы успели сделать больше, чем кто-либо другой на этой должности. Никто не обещал, что будет легко, поэтому я не удивлен, не разочарован и не планирую опускать руки" , - подчеркнул он.

Отметим, что Фирсов возглавил Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.

13 мая Кабмин назначил Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции вместо исполняющего обязанности Егора Фирсова.

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