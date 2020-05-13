Правительство утвердит сегодня программу создания рабочих мест для украинцев, - Шмыгаль

13 мая, 2020, 13:57

Кабинет министров Украины на заседании 13 мая утвердит правительственную программу создания рабочих мест

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По его словам, программа будет направлена не только на сохранение рабочих мест, но и на создание новых.

"Сегодня на заседании правительства Министерством экономики будет представлена программа с четкой раскладкой, где, когда и какие рабочие места будут созданы", - отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что рост занятости планируется за счет строительства дорог и мостов.

"Еще одна сфера - развитие сельского хозяйства, возвращение рабочих мест в микропредприятия. Сегодня эта программа будет представлена министром экономики на заседании правительства", - добавил премьер.