Правительство утвердит сегодня программу создания рабочих мест для украинцев, - Шмыгаль
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.
По его словам, программа будет направлена не только на сохранение рабочих мест, но и на создание новых.
"Сегодня на заседании правительства Министерством экономики будет представлена программа с четкой раскладкой, где, когда и какие рабочие места будут созданы", - отметил Шмыгаль.
Он уточнил, что рост занятости планируется за счет строительства дорог и мостов.
"Еще одна сфера - развитие сельского хозяйства, возвращение рабочих мест в микропредприятия. Сегодня эта программа будет представлена министром экономики на заседании правительства", - добавил премьер.
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