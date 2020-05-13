Правительство разрешило экспорт этилового спирта с 15 мая

13 мая, 2020, 17:37

Кабинет министров снял запрет на экспорт из Украины этилового спирта для медицинских целей, позволив поставки с 15 мая 2020 года вместо ранее установленного срока 1 июня

Такое решение Кабмин принял на заседании 13 мая, сообщает УНИАН.

"Предлагается изменить срок действия лицензирования экспорта спирта этилового ... необходимого для медицинских целей и фармацевтической промышленности, на срок до 15.05.2020, то есть фактически отменить временный запрет экспорта спирта ранее установленного правительством срока", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Согласно пояснительной записке к соответствующему постановлению, производственные мощности украинских спиртовых заводов составляют около 600 млн литров спирта в год, в том числе мощности госпредприятия "Укрспирт" - 300 млн литров в год.

При этом спрос на этиловый спирт на внутреннем рынке за последние годы не превышает 70-80 млн литров в год, а загруженность государственных спиртовых заводов составляет не более 13%. Также приводятся данные Госстата, согласно которым экспорт спирта в 2019 году составил 9,3 млн литров, в том числе "Укрспирт" экспортировал 5,9 млн литров.

Отмечается, что за два месяца 2020 года зарубежные поставки этилового спирта составляли 1,1 млн литров, фактически в полном объеме является экспортом "Укрспирт".

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о запрете продажи за границу украинского этилового спирта до июня.

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