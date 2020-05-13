Правительство планирует создать 500 тысяч новых рабочих мест: министр экономики рассказал, где и каким образом

13 мая, 2020, 15:27

Прежде всего Кабинет министров рассчитывает на трудоустройство в отраслях строительства дорог и транспортной инфраструктуры, благоустройства и сельского хозяйства

Об этом во время заседания правительства заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает ЭП .

"На данный момент статус безработных получили 486 тысяч 764 человека, из них 197 тысяч зарегистрировались с 12 марта 2020 года. Относительно прогноза, к концу года уровень безработицы составит 9,4%, что является существенным ростом с 8,2% в 2019 году" , - сказал министр.

По его словам, среди тех, кто зарегистрирован как безработный на бирже труда, прежде всего представители таких секторов, как: торговля и ремонт (18%), сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и госуправления.

"Практически 49% из зарегистрированных безработными на бирже труда имеют высшее образование. Относительно возрастного распределения - мы видим достаточно равномерное распределение с преобладанием (42%) людей старше 45 лет", - добавил министр.

Петрашко также назвал сферы, где Кабмин может способствовать трудоустройству.

Это, в частности, строительство дорог и транспортная инфраструктура (планируется создание 154 тысяч рабочих мест), сфера благоустройства (150000 рабочих мест, создание рабочих мест на местах), сельское хозяйство (85000 рабочих мест), заполнение вакансий в ГСЧС, строительство инфраструктурных объектов.

Также планируется возвращение рабочих мест в микро- и малых предприятиях.

Кроме этого, правительство, по словам Петрашко, работает над стимулированием предпринимательской деятельности.

Министр добавил, что условия для рабочих мест будут создавать по нескольким направлениям, в частности, через государственные и коммунальные предприятия, через государственную поддержку (дотации и субвенции) и через создание условий для бизнеса.

Напомним, сегодня во время доклада в Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал правительственную программу по созданию 500 000 рабочих мест для украинцев.

"Есть четкое понимание, в каких областях мы будем создавать эти 500 тыс. рабочих мест. Есть соответствующая программа, где четко по отраслям разложено, где мы будем создавать рабочие места. На сегодня мы видим у нас уже почти 500 тыс. зарегистрированных безработных ", - заявил Шмыгаль.