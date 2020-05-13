Правительство назначило нового главу Государственной экологической инспекции вместо Фирсова

13 мая, 2020, 16:45

Кабмин назначил Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции вместо исполняющего обязанности Егора Фирсова

Об этом сообщает РБК-Украина .

Кроме Малеваного, правительство приняло еще несколько кадровых вопросов. В частности, было назначеон двух заместителей Государственного агентства управления зоны отчуждения - Андрея Пляцка и Максима Шевчука. Также Кабмин назначил Александра Терещенко заместителем министра по делам ветеранов, а Евгения Олейникова - заместителем главы Государственной налоговой службы.