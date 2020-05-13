Правительство назначило нового главу Государственной экологической инспекции вместо Фирсова
13 мая, 2020, 16:45
Кабмин назначил Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции вместо исполняющего обязанности Егора Фирсова
Об этом сообщает РБК-Украина .
Кроме Малеваного, правительство приняло еще несколько кадровых вопросов. В частности, было назначеон двух заместителей Государственного агентства управления зоны отчуждения - Андрея Пляцка и Максима Шевчука. Также Кабмин назначил Александра Терещенко заместителем министра по делам ветеранов, а Евгения Олейникова - заместителем главы Государственной налоговой службы.
- Отметим, что Фирсов возглавил Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-