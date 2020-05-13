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Espreso.tvОбществоПравительство назначило нового главу Государственной экологической инспекции вместо Фирсова

Правительство назначило нового главу Государственной экологической инспекции вместо Фирсова


фото: znaj.ua
Кабмин назначил Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции вместо исполняющего обязанности Егора Фирсова

Об этом сообщает РБК-Украина .

Кроме Малеваного, правительство приняло еще несколько кадровых вопросов. В частности, было назначеон двух заместителей Государственного агентства управления зоны отчуждения - Андрея Пляцка и Максима Шевчука. Также Кабмин назначил Александра Терещенко заместителем министра по делам ветеранов, а Евгения Олейникова - заместителем главы Государственной налоговой службы.

  • Отметим, что Фирсов возглавил Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.
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