Погода на 14 мая: от +9 на севере до +27 на Буковине

13 мая, 2020, 14:15

14 мая в северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесщину

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.

Безоблачную погоду 13 мая сменит циклон, который принесет из Скандинавии дожди, сначала на север и запад, а к вечеру - на юг страны.

"В зоне дождей возможны грозы. На востоке, на значительной части юга, в Днепре и районах существенные осадки завтра маловероятны", - отметила госпожа Диденко.

Ветер в Украине будет юго-западным, порывистым.

"С температурой воздуха - сплошной гопак, любые фигуры на любые вкусы", - отметила синоптик.

В ночь с 13 на 14 мая будет холодно, + 4 + 9 градусов. Облачность, которая придет с фронтом, прикроет небо и защитит от заморозков. На северо-востоке и востоке Украины, где ожидаются прояснения, вероятность заморозков 0-3 градуса.

"В Центре усиление ветра также может спасти от "нулей"` и "минусов". Это - ночью", - подчеркнула госпожа Наталья.

Днем 14 мая температура в Украине будет сильно отличаться:

На крайнем севере ожидается + 9 + 13 градусов, в большинстве северных областей + 12 + 16 градусов.

В центральных областях + 17 + 22 градуса, в Винницкой до +25 градусов.

На востоке Украины 16 градусов на Харьковщине, + 18 + 22 градуса - в Луганской и Донецкой.

На юге в прибрежных районах + 17 + 20 градусов, на континентальной части + 20 + 25 градусов.

На Западе вообще - центрифуга: на Волыни и Ривненщине + 10 + 12 градусов, в большинстве западных областей + 12 + 18 градусов, в Закарпатье до +22 градусов.

На Черновицкую область может навалиться жара, которая завтра будет царить в Молдове и Румынии, там вероятно местами до 27 градусов.

14 мая в Киеве ожидается увеличение облачности, пройдут дожди, ночью +7, +8 градусов, завтра днем в столице +13, +14 градусов.

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