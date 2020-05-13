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Espreso.tvСпортПобедитель Лиги чемпионов решил вернуться в футбол в 38 лет

Победитель Лиги чемпионов решил вернуться в футбол в 38 лет


фото: Getty Images
Победитель Лиги чемпионов-2005 в составе английского "Ливерпуля" француз Джибриль Сиссе объявил, что возобновит карьеру в 38 лет

Об этом сообщает L'Equipe.

По словам Сиссе, он намерен восстановить игровую карьеру, чтобы преодолеть отметку в 100 голов в чемпионате Франции.

"Сначала это была почти шутка, но понемногу это действительно стало желанием. Я всегда говорил, что преодоление отметки в 100 забитых мячей было для меня чем-то очень важным. Мне не хватает четырех голов. Если этого не произойдет, то по крайней мере я хотя бы попробовал. Эта мысль не даст мне покоя, если я так и не попробую. Вы должны рассматривать меня как искусного запасного, а не как элемент, который может служить все 90 минут. Я не могу врать самому себе, но я все еще могу приносить пользу", - сказал Сиссе.

Сиссе выступал за "Осер", "Ливерпуль", "Марсель", "Сандерленд", "Панатинаикос", "Лацио", "Куинз Парк Рейнджерс", и "Кубань". В составе сборной Франции стал обладателем Кубка конфедераций-2003. В 2005 году вместе с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов.

Всего в чемпионате Франции Сиссе сыграл 209 матчей, в которых забил 96 мячей и отдал 12 результативных передач. В 2018 году он завершил игровую карьеру.

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