Победитель Лиги чемпионов решил вернуться в футбол в 38 лет
Об этом сообщает L'Equipe.
По словам Сиссе, он намерен восстановить игровую карьеру, чтобы преодолеть отметку в 100 голов в чемпионате Франции.
"Сначала это была почти шутка, но понемногу это действительно стало желанием. Я всегда говорил, что преодоление отметки в 100 забитых мячей было для меня чем-то очень важным. Мне не хватает четырех голов. Если этого не произойдет, то по крайней мере я хотя бы попробовал. Эта мысль не даст мне покоя, если я так и не попробую. Вы должны рассматривать меня как искусного запасного, а не как элемент, который может служить все 90 минут. Я не могу врать самому себе, но я все еще могу приносить пользу", - сказал Сиссе.
Сиссе выступал за "Осер", "Ливерпуль", "Марсель", "Сандерленд", "Панатинаикос", "Лацио", "Куинз Парк Рейнджерс", и "Кубань". В составе сборной Франции стал обладателем Кубка конфедераций-2003. В 2005 году вместе с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов.
Всего в чемпионате Франции Сиссе сыграл 209 матчей, в которых забил 96 мячей и отдал 12 результативных передач. В 2018 году он завершил игровую карьеру.
- Напомним, 5 мая нидерландский футболист Арьен Роббен получил от бразильского клуба "Ботафого" предложение возобновить карьеру.
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