Отмена штрафов по кредитам: Рада в первом чтении одобрила законопроект на время карантина

Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

"Проект позволит замедлить экономический спад, сохранить предприятия от банкротства, сохранить рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов", - говорится в пояснительной записке.

Инициатор закона Виктория Кинзбурская во время выступления напомнила, что закон касается только штрафа, а никак не самого кредита или процентов по нему.

За внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины проголосовали 278 депутатов.

Если заемщик кредита в период действия карантина или через 30 дней после его отмены, просрочил плату по кредиту, он освобождается от обязанностей уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

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