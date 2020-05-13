Нет юридических рычагов для осуждения, - нардеп Ткаченко об интервью Гордона с Поклонской

13 мая, 2020, 12:34

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что прошлая власть не осудила Поклонскую, а следовательно, оснований для рассмотрения интервью Гордона нет

Об этом нардеп "слуга" Александр Ткаченко заявил в интервью "Детектор.Медиа".

"Как журналист я бы не брал у Поклонской интервью. Она явный предатель моей страны. Во время войны вообще следцет быть осторожным. И определиться, на какой ты стороне и признаешь ли ты Россию страной-агрессором? Если нет, тогда стоит публично об этом сказать перед интервью", - заявил Ткаченко.

Читайте также: Интервью Поклонской Гордону используют по уголовному делу против нее, - прокуратура АРК

Нардеп добавил, что нет юридических рычагов, которые можно применить в данном случае.

Читайте также: "Если бы Янукович остался бы, он бы повторил судьбу Каддафи": журналист Гордон взял интервью у экс-"прокурора" аннексированного Крыма Поклонской

"Минувшая власть таких предателей, как Поклонская, не осудила, открыли только уголовные дела. Вот только сегодня вынесли приговор Януковичу. Но Крым - наш, украинский. Я верю, что так же думает и Гордон. Впрочем, моральная сторона этого проекта, который я видел в тизерах, остается за экспертами и журналистским сообществом ".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb