На Волыни закрыли церковь УПЦ (МП) из-за вспышки COVID-19

13 мая, 2020, 11:21

На Волыни в городе Ковель зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19 в церкви Архистратига Михаила / Украинской православной церкви Московского патриархата

Об этом сообщил Общественное.

Заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний областного лабораторного центра Ирина Енжиевская сообщила, что коронавирус обнаружили у настоятеля и 17 прихожан церкви

Уборщица церкви - умерла.

В то же время пресс-секретарь Владимир-Волынской епархии УПЦ МП Владимир Мацури заявляет, что настоятеля храма тестировали на COVID-19 дважды и "священник здоров".

"До сих пор (12 мая, - ред.) богослужения в этом храме не проводились. Священник повторно сделал анализ на COVID-19 и находится дома на самоизоляции. Тест показал отрицательный. Дезинфекцию в храме проводили и проводят в храмах города Ковеля ", - сказал Мацур.