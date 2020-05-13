На Волыни закрыли церковь УПЦ (МП) из-за вспышки COVID-19
13 мая, 2020, 11:21
На Волыни в городе Ковель зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19 в церкви Архистратига Михаила / Украинской православной церкви Московского патриархата
Об этом сообщил Общественное.
Заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний областного лабораторного центра Ирина Енжиевская сообщила, что коронавирус обнаружили у настоятеля и 17 прихожан церкви
Уборщица церкви - умерла.
В то же время пресс-секретарь Владимир-Волынской епархии УПЦ МП Владимир Мацури заявляет, что настоятеля храма тестировали на COVID-19 дважды и "священник здоров".
"До сих пор (12 мая, - ред.) богослужения в этом храме не проводились. Священник повторно сделал анализ на COVID-19 и находится дома на самоизоляции. Тест показал отрицательный. Дезинфекцию в храме проводили и проводят в храмах города Ковеля ", - сказал Мацур.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-