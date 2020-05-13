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Espreso.tvОбществоНа Волыни закрыли церковь УПЦ (МП) из-за вспышки COVID-19

На Волыни закрыли церковь УПЦ (МП) из-за вспышки COVID-19


фото: reuters
На Волыни в городе Ковель зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19 в церкви Архистратига Михаила / Украинской православной церкви Московского патриархата

Об этом сообщил Общественное.

Заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний областного лабораторного центра Ирина Енжиевская сообщила, что коронавирус обнаружили у настоятеля и 17 прихожан церкви

Уборщица церкви - умерла.

В то же время пресс-секретарь Владимир-Волынской епархии УПЦ МП Владимир Мацури заявляет, что настоятеля храма тестировали на COVID-19 дважды и "священник здоров".

"До сих пор (12 мая, - ред.) богослужения в этом храме не проводились. Священник повторно сделал анализ на COVID-19 и находится дома на самоизоляции. Тест показал отрицательный. Дезинфекцию в храме проводили и проводят в храмах города Ковеля ", - сказал Мацур.

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