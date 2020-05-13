На сайт омбудсмена Денисовой осуществляются массовые хакерские атаки
Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Как только в информационном пространстве появляются мои сообщения об украинских пленных и политзаключенных, содержащихся на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, на официальный сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека осуществляют массированные посторонние атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, а иногда приводят к его остановке и потери информации", - написала Денисова.
По ее словам, системность хакерских атак прослеживается на протяжении последних полутора лет. Последние две атаки были зафиксированы вчера, 12 мая, после сообщения омбудсмена о подозрении заражения коронавирусом украинского политзаключенного Сергея Бугайчука в СИЗО России.
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