На сайт омбудсмена Денисовой осуществляются массовые хакерские атаки

13 мая, 2020, 17:10

На официальный сайт уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществляются массированные хакерские атаки

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Как только в информационном пространстве появляются мои сообщения об украинских пленных и политзаключенных, содержащихся на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, на официальный сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека осуществляют массированные посторонние атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, а иногда приводят к его остановке и потери информации", - написала Денисова.

По ее словам, системность хакерских атак прослеживается на протяжении последних полутора лет. Последние две атаки были зафиксированы вчера, 12 мая, после сообщения омбудсмена о подозрении заражения коронавирусом украинского политзаключенного Сергея Бугайчука в СИЗО России.

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